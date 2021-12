Impegno contro il Covid, attestato per l'associazione Fratellanza Popolare

SAN VITO DEI NORMANNI - Attestato di riconoscimento a testimonianza dell'impegno prestato per superare l'emergenza Covid-19 da parte di Anpas nazionale (Associazione nazionale pubbliche assistenze) all'associazione Fratellanza Popolare di San Vito dei Normanni "per essere stati ciò che era necessario essere: coraggiosi, responsabili, competenti". A consegnare l'attestazione il presidente nazionale Fabrizio Pregliasco durante il convegno tenutosi nei giorni scorsi a Chianciano Terme.

Parole di stima anche dal ministro della Salute Roberto Speranza che attraverso un messaggio si rivolge "a tutte le volontarie e a tutti i volontari delle pubbliche assistenze per esprimere il suo più sentito ringraziamento per l'impegno e la dedizione con cui ogni giorno svolgono le molteplici attività organizzate da Anpas a sostegno del paese. E' con il contributo di tutti che si costruiscono comunità solidali e giuste".

Anche il generale Francesco Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, ha inviato per la circostanza il suo messaggio: "I volontari sono stati uno dei volti migliori della campagna vaccinale, e io voglio ringraziarli sentitamente ancora una volta, in particolare oggi quelli delle pubbliche assitenze rappresentati da Anpas, che racchiude 939 associazioni aderenti e che ogni giorno, in tutta Italia, oltre alla lotta contro il Covid-19 impegna migliaia di volontari in attività di soccorso, assistenza sociale, cinofila nella protezione civile, segue persone con disabilità e tante altre attività in più di mille comuni italiani".