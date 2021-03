Individuato il polo vaccinale di Ostuni: sarà il Palasport

OSTUNI - "Anche il comune di Ostuni avrà il suo Hub Vaccini: sarà allestito nel Palasport Vito Gentile. Otto le postazioni previste per effettuare le somministrazioni. Il servizio partirà entro pochi giorni. Questa è una vittoria dell'intera comunità". Lo annuncia la parlamentare Valentina Palmisano (Movimento Cinque Stelle), nella foto sotto, che nel tardo pomeriggio di ieri (venerdì 26 marzo 2021) ha ricevuto la conferma da parte dei vertici dell'Asl di Brindisi dell'attivazione del servizio nella città di Ostuni.

"Un traguardo raggiunto con la sinergia istituzionale necessaria per offrire le risposte dovute ai tanti cittadini ostunesi. Va riconosciuto l'impegno del direttore generale dell'Asl di Brindisi Giuseppe Pasqualone e dell'Amministrazione comunale per aver individuato una soluzione alternativa alla prima ipotesi non adeguata alle esigenze. Le fatiche e le preoccupazioni dei nostri anziani e di tutte le persone fragili della nostra città, costrette a recarsi a Brindisi e Fasano per la somministrazione del vaccino anti Covid-19, non potevano rimanere senza risposte adeguate in tempi certi. Ed è soprattutto per questo - conclude la parlamentare originaria di Ostuni - che non posso che esprimere la mia soddisfazione per il risultato raggiunto".