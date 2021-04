Alunni positivi in alcuni istituti, il sindaco chiude le scuole

Da oggi, giovedì 29 aprile e fino all'8 maggio, sospesa la didattica in presenza per le elementari “Bartolo Longo e Filippo Errico” e le materne di via Dalmazia, via Scazzeri, via Trieste e via Baracca

LATIANO - Sono otto i casi accertati di alunni positivi al Covid-19 in alcuni istituti scolastici di Latiano e per questo il sindaco, Cosimo Maiorano, con apposita ordinanza ( numero 6 del 28 aprile 2021) ne ha disposto la chiusura fino all'8 maggio. Si tratta dei plessi della scuola elementare “Bartolo Longo e Filippo Errico” e delle scuole materne istituti di via Dalmazia, via Scazzeri, via Trieste e via Baracca. "Gli otto casi - precisa il primo cittadino - sono spalmati in più classi. Se da un lato non si può parlare di una esplosione della situazione epidemiologica all'interno della nostra realtà scolastica, dall'altro si ritiene precauzionalmente e necessario evitare la diffusione del contagio tra i nostri figli".

"Le scuole sono luoghi sicuri - continua Maiorano - tanto è vero che non è a scuola che ragazzi si contagiano, nella maggior parte dei casi il focolaio parte in casa per contatti familiari o è legato ad attività pomeridiane extra scolastiche. Sono solidale con le famiglie che oggi si trovano anche per questo motivo in grandi difficoltà, ma la salute dei nostri figli viene prima di ogni altra cosa e va assolutamente tutelata e salvaguardata. In questi giorni sanificheremo tutti i plessi scolastici e si spera, quanto prima, che si possa completare la campagna vaccinale del personale scolastico affinché si possa ritornare a fare lezione in presenza perché ritengo che la scuola non è solo un luogo di apprendimento e di semplice trasferimento di conoscenze ma è sicuramente luogo di confronto ed una seconda casa per i nostri ragazzi".

Dai dati aggiornati al 28 aprile 2021, sono 37 i cittadini di Latiano positivi al Covid-19 al quale si aggiungo gli 8 ragazzi positivi. L'ordinanza emanata è valida fino all'8 maggio con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica.