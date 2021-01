Covid: screening sulla popolazione scolastica, adesioni all'80 per cento

MESAGNE - Screening sulla popolazione scolastica mesagnese: ha aderito circa l'80 per cento degli interessati. "Le operazioni procedono con regolarità e in assoluta sicurezza. In due giorni, sono state sottoposte a tampone 1001 persone. Un collaboratore scolastico che non risiede a Mesagne è risultato positivo. E' stato già sottoposto a tampone molecolare, oggi sapremo l'esito", fa sapere il sindaco Toni Matarrelli.

Si registra circa l'80 per cento di adesione, un dato importante se si considerano le situazioni di quarantena preventiva e di coloro che nei giorni scorsi avevano già effettuato il test molecolare. Lo screening sta interessando studenti, docenti, personale non docente e gli operatori impegnati nei servizi di mensa, trasporto e integrazione scolastica delle scuole del Primo e Secondo Circolo didattico. Si continuerà oggi, lunedì 4 gennaio, martedì 5 e mercoledì 6 gennaio, quando i test verranno effettuati sugli studenti e su tutto il personale delle scuole medie inferiori e delle scuole superiori, nella palestra del liceo scientifico "Epifanio Ferdinando".

L'organizzazione messa a punto sta funzionando grazie al lavoro dei 50 operatori sanitari, tra medici, infermieri e personale Oss, che rispondendo all'appello dell'Amministrazione Comunale hanno offerto, il loro impegno gratuito a garantire l'esecuzione dei test. I volontari delle associazioni "Auser", "Coloriamo il Mondo" e "Croce Amica" e "Per il Volontariato socio-sanitario" stanno contribuendo, adoperandosi alle puntuali operazioni di triage, registrazione, controllo dell'affluenza. Una funzione fondamentale è a carico del coordinamento Asl, che ha anche fornito i tamponi e i dispositivi di protezione indispensabili alle operazioni.

"Al termine di questa indagine così capillare, avremo un quadro attendibile sulla situazione epidemiologica nella comunità scolastica mesagnese", ha concluso il primo cittadino.