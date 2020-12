Covid, ancora divieto di stazionamento per le strade e chiusura degli impianti sportivi

MESAGNE - Divieto di stazionamento a Mesagne dalle 5 alle 22 e chiusura degli impianti sportivi: è stata emanata l'ordinanza sindacale numero 44 /2020, "Ulteriori disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica". A Mesagne, dunque, si confermano i contenuti previsti dalla precedente ordinanza sindacale del 19 novembre. La nuova ordinanza è valida da oggi, venerdì 4 dicembre 2020, e fino al 2 gennaio 2021. E' previsto il divieto di stazionamento di persone dalle 5 alle 22 nelle strade, piazze, ville, parchi, aree urbane, fatta salva la possibilità di transitare (ma non di sostare); è disposta la chiusura degli impianti sportivi e il divieto di accesso alle aree di proprietà comunale sulle quali si trovano impianti sportivi a libera fruizione.

Inoltre, ai titolari/conduttori di punti vendita di generi alimentari e di altri prodotti non alimentari mediante distributori automatici, ubicati sul territorio comunale, si ordina di procedere più volte al giorno alla sanificazione, con prodotti a base di alcool e cloro, delle postazioni e delle apparecchiature in ogni loro componente; alle direzioni degli istituti bancari finanziari, alle sedi postali e agli esercizi commerciali, ubicati sul territorio comunale, che hanno in uso dispositivi pos e postazioni bancomat, si ordina di procedere, più volte al giorno, alla sanificazione con prodotti disinfettanti, dei dispositivi e delle postazioni bancomat in ogni loro componente. Ai titolari/conduttori degli esercizi commerciali si raccomanda il rispetto puntuale del divieto di assembramento nei pressi delle proprie attività ed il contingentamento degli accessi.