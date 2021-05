Sale a 262 il numero dei positivi, prorogata la chiusura delle scuole

MESAGNE - Sono 32 i nuovi casi di positività al Covid-19 che si registrano, nell'arco di 48 ore, nella città di Mesagne e che fanno balzare a 262 le attualmente positive. "I contagi sono da collegare, in prevalenza, ai cluster già tracciati, sono dunque riferibili ai contatti delle persone risultate positive nei giorni scorsi", spiega il sindaco Toni Matarrelli. "Questa fase che la nostra città sta vivendo resta complessa, da gestire con la massima cautela. Occorre limitare il più possibile i contatti interpersonali e rispettare in modo puntuale le prescrizioni in vigore - continua il primo cittadino - i benefici delle limitazioni adottate e dei controlli che si stanno effettuando potranno essere riscontrati non prima della fine della prossima settimana. Ciascuno faccia la propria parte per uscire presto, tutti insieme, da questa situazione preoccupante".

Per questo il sindaco di Mesagne ha deciso, con apposita ordinanza ( numero 10 del 30 aprile 2021), di prolungare la chiusura di scuole e luoghi pubblici. Da lunedì 3 maggio e fino al 9, infatti, con possibilità di modifiche in base all'andamento epidemiologico, sono sospese le attività didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale, comprese le scuole paritarie, sono sospese le attività dei servizi educativi di gestione pubblica (asilo nido comunale) e privata. Chiusi, inoltre, tutti gli impianti sportivi comunali, campetti di quartiere, nonché delle aree gioco ed aree attrezzate presenti all’interno di parchi, giardini e piazze comunali. Dalle ore 18 alle ore 5 disposta, ancora, la chiusura dei distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande. Non si potranno svolgere mercati settimanali e mensili, ad esclusione di coloro che vendono generi alimentari.