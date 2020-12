Mesagne, screening a tappeto sugli alunni di tutte le scuole

MESAGNE - Le scuole della città di Mesagne si preparano a uno screening anti-Covid, su base volontaria. "Si tratta di un importante risultato reso possibile grazie alla collaborazione tra Comune, personale medico, infermieristico e sanitario, tramite adesione volontaria, scuole del territorio e Asl. Lo screening è stato programmato in considerazione del rientro a scuola in presenza previsto per giovedì 7 gennaio" spiega il sindaco Toni Matarrelli.

L'intervento consentirà di effettuare uno screening sugli alunni e studenti delle scuole elementari, medie e superiori di Mesagne e su tutto il personale che opera negli istituti scolastici. Si comincia sabato 2 gennaio e si proseguirà nei giorni 3, 4, 5 e 6 gennaio. I test saranno eseguiti la mattina dalle 9 alle 13 e il pomeriggio dalle 15 alle 19, negli spazi che saranno indicati alle famiglie dalle scuole. Nel caso di positività al test, la Asl effettuerà immediatamente il tampone molecolare, secondo le procedure previste.

L'iniziativa prevede il coinvolgimento volontario di personale medico, infermieristico e sanitario, che potrà comunicare la propria disponibilità con richiesta da inoltrare entro le ore 12 del 30 dicembre 2020 al seguente indirizzo: politichesociali@comune.mesagne.br.it e istruzione@comune.mesagne.br.it, riportando la dicitura: "Avviso pubblico reperimento personale medico e sanitario volontario per screening destinato alla popolazione scolastica Sars-Cov 2".

I volontari della Protezione Civile e dell'associazione "Croce Amica" saranno presenti durante lo svolgimento dei test al fine di garantire il rispetto delle norme anti-Covid. Mercoledì 30 dicembre alle 16, presso l'auditorium del Castello di Mesagne, è previsto un momento di formazione al nel quale saranno coinvolte le figure impegnate nelle attività di screening. Interverrà il dottor Stefano Termite, direttore del servizio di Igiene e Sanità pubblica dell'Asl di Brindisi.