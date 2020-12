Mesagne, al via la procedura per i buoni spesa governativi

MESAGNE - Sul sito istituzionale del Comune di Mesagne è disponibile l'avviso pubblico rivolto ai commercianti per la fornitura di generi alimentari, detersivi, prodotti per neonati e igiene personale, da garantire mediante l'utilizzo di buoni spesa governativi (decreto legge numero 154 del 23 novembre 2020, emergenza Covid-19), che verranno erogati a favore di famiglie e singoli in condizione di difficoltà economiche.

I commercianti di beni di prima necessità possono richiedere l'inserimento nell'elenco collegandosi al sito www.comune.mesagne.br.it e compilando il modulo di manifestazione di interesse scaricabile dal link “istanza di partecipazione”, all’interno della voce "Buoni spesa governativi - manifestazione di interesse".

Il modulo dovrà essere restituito all’indirizzo politichesociali@pec.comune.mesagne.br.it – riportando nell'oggetto la dicitura "Buoni spesa governativi-manifestazione di interesse" - o consegnato all'ufficio Protocollo del Comune di Mesagne. Il pagamento da parte dell'Ente avverrà previa presentazione della richiesta di rimborso, alla quale andrà allegata la copia dei buoni acquisita dai beneficiari.