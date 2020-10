Covid, Rossi fa il punto della situazione: "In città 150 positivi"

Ad oggi Brindisi ha circa 150 positivi mentre nella provincia sono 450. Le persone ricoverate sono 18 nel reparto infettivi e 8, di cui un paziente di Foggia, sono in terapia intensiva nel nuovo blocco esterno all’ospedale Perrino che contiene 26 posti totali. Inoltre ci sono 8 persone ricoverate nella struttura post Covid-19 che si trova a Mesagne. Dei 150 positivi, 19 sono nati dopo l’anno 2000 e di questi, 13 hanno meno di 12 anni, una percentuale significativa anche per i giovanissimi.

Questi i dati sull'emergenza epidemiologica nel Brindisino forniti dal sindaco di Brindisi, nonché presidente della Provincia, Riccardo Rossi attraverso un post pubblicato sul suo profilo Facebook. “Lo so – dichiara il primo cittadino - che c’è malcontento e tensione soprattutto in quelle categorie interessate da disposizioni più severe, ma quello che vorrei fosse chiaro è che non stiamo vivendo una contrapposizione tra parti sociali, ma una lotta contro una pandemia che dovrebbe vederci uniti”.

“Il Governo Conte – prosegue Rossi - ha una responsabilità importante fronteggiare l'epidemia con le conseguenze sanitarie ed economiche. È giusto prendere provvedimenti che limitano l'esercizio di attività economiche per proteggere la salute di tutti ma occorre accompagnarli da immediati aiuti economici. A tutti è richiesto sacrificio e massima cautela, allo stesso tempo dimostriamo ancora una volta la nostra capacità di essere solidali, facciamolo tra di noi e verso i nostri commercianti, non lasciamoli soli, si stanno attrezzando al meglio e possiamo solo cogliere le loro proposte. Abbiamo davanti mesi difficili, da parte mia e dell’amministrazione c’è la massima attenzione”.