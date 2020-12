Mercato ex Inapli: due operatori positivi, disposta la sanificazione

BRINDISI – Due operatori del mercato ortofrutticolo ex Inapli, in via risogimento, al rione Sant’Angelo, sono risultati positivi al Covid 19. Per questo il Comune di Brindisi, per la giornata di domani (giovedì 31 dicembre), ha disposto il trasferimento delle attività di vendita all’esterno della struttura per consentire la sanificazione dei locali.