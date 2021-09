Asl Brindisi: sospesi 16 operatori sanitari che rifiutano il vaccino

BRINDISI - Sono 16 (su un totale di 4600) gli operatori sanitari in servizio presso la Asl di Brindisi sospesi perchè rifiutano di sottoporsi alla vaccinazione anti-covid-19. Sono 38, invece, coloro che hanno prodotto certificazione della avvenuta vaccinazione e 13 quelli che hanno presentato documentazione medica per esenzione che sarà valutata da una commissione.

Da 20, infine, sono salite a 43 le lettere di invito a vaccinarsi rivolte agli operatori sanitari non ancora immunizzati e che non hanno motivato la mancata vaccinazione.

I 16 operatori sanitari sospesi resteranno anche senza stipendio, la sospensione vale fino al 31 dicembre prossimo.