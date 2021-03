L'ordinanza anti-Covid: ecco le nuove restrizioni vigenti in Puglia

I dati peggiorano, il Covid avanza, anzi: "siamo alla terza ondata", come ha dichiarato il presidente Michele Emiliano. E così nella serata di oggi, mercoledì 10 marzo, è stata firmata la nuova ordinanza con le annunciate misure più stringenti. Dal 12 marzo la didattica sarà esclusivamente a distanza nel Tarantino e nel Barese, le province dove la situazione è più problematica. Invece altre misure sono in vigore da subito, per esempio quella anti-assembramenti: "E' vietato lo stazionamento all'aperto, presso gli spazi antistanti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le piazze, le pubbliche vie, i lungomare e i belvedere, se non si è in solitudine o non si è in compagnia di persone che fanno parte del proprio nucleo familiare o convivente, se non per per usufruire di servizi essenziali", si legge nell'ordinanza.

Sono quattro gli articoli. Non si potrà usufruire del servizio di asporto di bevande nei giorni festivi e prefestivi: "dopo le ore 18,00 è comunque vietato l'asporto di bevande da distributori automatici o da qualsiasi esercizio e/o attività commerciale, autorizzati alla somministrazione". Dal 12 marzo fino al 6 aprile - l'ordinanza è valida sino a questa data - è sospesa la didattica in presenza nelle scuole delle province di Bari e Taranto. Il quarto articolo riguarda le sanzioni comminate. Sotto è possibile leggere l'ordinanza completa.

Allegati