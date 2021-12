Covid, open day vaccinale: l'autoemoteca nel parcheggio della biblioteca comunale

OSTUNI - Sabato 11 dicembre dalle 17 alle 21, il dipartimento di Prevenzione della Asl Brindisi ha promosso un open day vaccinale con autoemoteca nel parcheggio della biblioteca comunale di Ostuni, in occasione di un congresso scientifico dal titolo “L’impatto del Covid nelle patologie oncologiche e cardiache”. I partecipanti possono aderire senza prenotazione per effettuare la terza dose di vaccino anti Covid e, contestualmente, il vaccino antinfluenzale. L’open day si inserisce nella programmazione per la settimana che va dal 5 al 12 dicembre già diffusa sui canali istituzionali.

Nel congresso intervengono il sindaco di Ostuni Guglielmo Cavallo, il direttore generale uscente della Asl Brindisi, Giuseppe Pasqualone, il direttore del dipartimento di Prevenzione Stefano Termite. Modera Angelo Brescia, presidente dell’associazione Amici del Cuore. Le relazioni sono a cura di oncologi, cardiologi e pneumologi. Nell’ambito dell’evento si terrà una tavola rotonda in ricordo di Elio Spennati, noto cardiologo di Ostuni scomparso di recente per un infarto improvviso, già fondatore dell’associazione Amici del Cuore.