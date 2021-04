San Pietro, la palestra dell'ex Valzani diventa Punto vaccinale

SAN PIETRO VERNOTICO - Terminati i lavori di adeguamento e allestimento del nuovo Punto vaccinale di San Pietro Vernotico nella palestra dell’ex Istituto tecnico commerciale Valzani, sita in viale Degli Studi. Gli anziani non dovranno più recarsi a San Donaci per ricevere la seconda dose del vaccino contro il Covid-19. A darne notizia il presidente della commissione regionale bilancio e programmazione Fabiano Amati.

Nei giorni scorsi il sindaco di San Pietro Vernotico Pasquale Rizzo, aveva diffidato la Asl di Brindisi e scritto al generale Figliuolo, commissario nazionale per l’emergenza Covid, per chiedere di rendere operativa la palestra in questione, unico spazio sul territorio comunale rispondente ai requisiti previsti per i centri vaccinali. Era stata adeguata dalla Provincia ma non attivata.

Il centro vaccinale di San Pietro “è il nono attivato dalla Asl di Brindisi in provincia, dopo quelli già operativi di Brindisi, nella palestra Leonardo Da Vinci, via Pietro Chimienti e nel centro anziani del quartiere Bozzano in via Spagna; di Fasano-Conforama, lungo la strada statale 16 km 8; di Francavilla Fontana, nella palestra della scuola De Amicis; di Mesagne, nella scuola Falcone; di San Donaci, nella scuola Primaria di via Niccolò Macchiavelli e di San Vito dei Normanni, nel Centro pressostatico in viale Onu; di Ceglie, nel Palasport in via Martiri delle Foibe”. Continua Amati.

“Si è in attesa della consegna dell’immobile scelto dall’amministrazione comunale per il centro di Ostuni, mentre in questa settimana saranno allestiti il terzo di Brindisi e quelli di Cellino San Marco e Torchiarolo. Nella prossima settimana, invece, sarà la volta di Cisternino, Carovigno e San Michele Salentino”.