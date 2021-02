Parte vaccinazione anti Covid-19 anche per docenti e personale Ata

Nei giorni scorsi gli interessati hanno ricevuto dai dirigenti scolastici la manifestazione di interesse per la raccolta delle adesioni

BRINDISI - Al via la vaccinazione anti-Covid-19 anche per il personale docente e Ata delle scuole del Brindisino. Nei giorni scorsi gli interessati hanno ricevuto dai dirigenti scolastici la manifestazione di interesse per la raccolta delle adesioni. Le stesse devono essere inviate entro le ore 20 di oggi, venerdì 12 febbraio. La Asl, entro il 15 febbraio dovrà comunicare sul numero delle adesioni.

Agli operatori scolastici sarà somministrato il vaccino prodotto da AstraZeneca disponibile già dalla fine del mese. La manifestazione d'interesse ha lo scopo di effettuare una ricognizione della domanda per garantire un'adeguata offerta in termini di risorse tecnologiche ed organizzative. L'adesione è libera e volontaria, non è vincolante. I soggetti aderenti alla vaccinazione riceveranno successivamente dd Asl tutte le informazioni dovute sulle caratteristiche del vaccino ai fini della sottoscrizione del Consenso Informato, necessaria prima della somministrazione dello stesso.