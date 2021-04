Partite Iva di Brindisi: "Attendiamo ancora una risposta dalla Regione"

BRINDISI - Il gruppo partite Iva di Brindisi attende una risposta dall'assessore regionale Delli Noci e dal presidente Emiliano. Ha chiesto un incontro, per parlare delle chiusure (ed eventuali riaperture) dettate dal Covid e per chiedere aiuto. Spiegano in un comunicato che "tra speranza e stupore, annunci e proclami, le parole confortanti dei nostri amministratori, noi eravamo pronti a ripartire. Avevamo, di nuovo, tirato a lucido le nostre attività, pronti ad accogliere i nostri clienti quasi più felici ed emozionati più di noi. Ogni volta quella parvenza di normalità ci sembra così vicina poi, però, puntualmente veniamo smentiti".

In un comunicato spiegano: "Siamo stati pazienti e abbiamo atteso, atteso e ancora atteso, di certo la pazienza è una nostra virtù. Le piazze insorgono, i toni non sono più pacati, il clima diventa pesante, ma il problema vero è che coloro i quali dovrebbero rappresentarci sono ormai lontani dal capire i problemi della pancia del Paese. Poco più di un anno fa incontravamo il sindaco, il quale, ci faceva presente che a causa della cattiva gestione economica delle passate Amministrazioni non c'era la possibilità di aiutare i propri cittadini con forme concrete economiche. Poi, però, notizia di pochi giorni fa, trova 100.000 euro per esternalizzare una parte del servizio tributi, probabilmente erano nascosti".

Concludono le partite Iva di Brindisi: "Attendiamo inoltre la risposta alla richiesta di udienza da parte della IV Commissione regionale, in cui sicuramente chiederemo all'assessore Delli Noci e al governatore Emiliano un aiuto tangibile a tutte le partite Iva. Certo è che, se pure la Regione dovesse darci risposte deludenti, allora non solo saremo 'costretti' a riaprire ma sarebbe opportuno anche interrogarci su che fine faccia il denaro che da sempre esigete".