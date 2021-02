Perrino: pronto il centro vaccinale anti Covid, in arrivo 3400 dosi

BRINDISI - È pronto il nuovo centro vaccinale allestito nell’area del parcheggio interno dell’ospedale Perrino. La struttura, fornita dalla protezione civile regionale, sulla base del progetto sviluppato dall’area tecnica della Asl Brindisi, è costituita da moduli prefabbricati con una superficie totale di circa 220 metri quadri. Il centro è dotato di una sala per l’accettazione, quattro ambulatori vaccinali, una sala di

attesa post vaccinazione, un’area protetta per la preparazione delle dosi del vaccino, nonché servizi idonei sia per gli utenti che per gli operatori.

“Questo centro - dice il direttore del servizio di igiene e sanità pubblica della Asl, Stefano Termite - servirà per la somministrazione del vaccino anti Covid a medici, infermieri e altri operatori e sarà utilizzato anche per vaccinare la popolazione. Siamo in fase di conclusione con la seconda dose per gli operatori sanitari del Perrino e l’attività prosegue nelle residenze assistenziali. La prossima settimana sono in arrivo circa 2.400 dosi di vaccino Pfizer e 1.000 dosi di Moderna”.