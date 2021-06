Perrino, Medicina Interna chiude come reparto Covid: trasferiti gli ultimi tre pazienti

Era stata riattivata il 23 marzo scorso per affrontare una nuova ondata di ricoveri. Da domani mattina Medicina interna riprende le attività come reparto non Covid

BRINDISI - Con il trasferimento degli ultimi tre pazienti tra Pneumologia e Malattie infettive chiude stasera Medicina interna come reparto Covid dell'ospedale Perrino.

Lo annuncia il direttore del reparto, Pietro Gatti. La Medicina interna Covid del Perrino era stata riattivata il 23 marzo scorso per affrontare una nuova ondata di ricoveri con 30 posti letto complessivi: 15 di subintensiva e 15 di area medica. Da domani mattina Medicina interna riprende le attività come reparto non Covid.