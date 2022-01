Report Covid, in una settimana nel Brindisino contagi raddoppiati: i dati dei Comuni

BRINDISI - In una settimana raddoppiati i casi di positivi al Covid-19 nel Brindisino: secondo l'ultimo report dell’Unità operativa di Epidemiologia del Dipartimento di Prevenzione della Asl, alla data del 2 gennaio 2022 risultano positivi 3.359 soggetti, di cui 1.593 uomini (47,4 per cento) e 1.766 donne (52,6 per cento), con età media di 33 anni. Alla data del 26 dicembre 2021 risultavano positivi 1.562 soggetti, di cui 724 uomini (46,3 per cento) e 838 donne (53,7 per cento), con età media di 33,5 anni.

I positivi sono così suddivisi per fasce di età: 846 nella fascia 0-18 anni, 2.224 tra 19-64 anni, 232 tra 65-79 anni, 57 negli 80 e oltre.

I fattori di rischio per cui è stato predisposto il tampone sono: “sospetto di caso” 1.306 (38,9 per cento), “contatto con caso accertato” 804 (23,9 per cento), “screening” 193 (5,8 per cento), “rientro da area a rischio” 61 (1,8 per cento) e soggetto in Rssa/Rsa 4 (0,1 per cento); in 991 casi (29,5 per cento) il fattore di rischio non è definito. L’ultimo aggiornamento sullo stato di salute degli attualmente positivi descrive 1.983 (59 per cento) soggetti asintomatici, 792 (23,6 per cento) paucisintomatici, 121 (3,6 per cento) con sintomatologia lieve, 16 (0,5 per cento) severi e 4 (0,1 per cento) critici; per 443 (13,2 per cento) soggetti il dato non è noto. Per 1.749 (52 per cento) soggetti è stata predisposta la sorveglianza con isolamento fiduciario e per 43 (1,3 per cento) il ricovero in isolamento; per 1.567 (46,7 per cento) soggetti il dato non è noto.

Distribuzione per Comune

Per quanto riguarda la distribuzione per Comune i positivi sono 872 a Brindisi (al 26 dicembre erano 306), 418 a Fasano (erano 213), 394 a Ostuni (erano 181), 261 a Francavilla Fontana (erano 78), 242 a Mesagne (erano 68), 129 a Ceglie Messapica (erano 93), 128 a Latiano (erano 105), 128 a San Pietro Vernotico (erano 92), 113 a Carovigno (erano 40), 100 a Torre Santa Susanna (erano 86), 94 a San Vito Dei Normanni (erano 37), 83 a Erchie (erano 45), 79 a Oria (erano 26), 71 a San Pancrazio Salentino (erano 41), 61 a Cellino San Marco (erano 42), 49 a Villa Castelli (erano 21), 44 a Cisternino (erano 24), 41 a Torchiarolo (erano 37), 34 a San Donaci (erano 20), 18 a San Michele Salentino (erano 7). I Comuni della provincia di Brindisi con i maggiori valori di incidenza cumulativa sono, nell’ordine, Torchiarolo, Brindisi, Torre Santa Susanna, Francavilla Fontana.

Nel periodo compreso tra il 24 febbraio 2020 e il 2 gennaio 2022, sono stati sottoposti a tampone molecolare per la ricerca di Sars-CoV-2 in totale 156.767 residenti nella provincia di Brindisi, pari a 401,5 soggetti ogni 1.000 residenti. Per 125.474 (80 per cento) soggetti sottoposti a test è definito il fattore di rischio per cui è stato predisposto il tampone; si osserva come il test effettuato per “caso sospetto” rappresenti la motivazione di esecuzione del tampone in circa il 45 per cento dei casi. Dei 156.767 soggetti sottoposti a tampone molecolare, 26.767 (17,1 per cento) sono risultati positivi al test, con una incidenza cumulativa stimata pari a 685,5 casi x10.000 residenti; si conferma il trend in aumento dei casi. I positivi comprendono 13.873 donne (51,8 per cento) e 12.894 uomini (48,2 per cento) e l’età media è pari a 42 anni.

Il tasso di letalità è pari all'1,5 per cento. All’aumentare dell’età si osserva un incremento di tale tasso, mentre nella fascia 0-29 anni non si registrano decessi. Sono 414 i decessi totali: 327 casi tra persone che hanno tra 70 e 90 anni e più; 55 tra i 60 e i 69 anni, 23 casi tra i 50 e i 59, 7 casi tra i 40 e i 49, e 2 nella fascia 30-39.