Precari oss e situazione Covid, la versione di Pasqualone

BRINDISI – Ha parlato con l'assessore regionale Pier Luigi Lopalco questa mattina (mercoledì 3 febbraio) il direttore dell'Asl di Brindisi Giuseppe Pasqualone. Ordine del giorno: la situazione Covid e non Covid in provincia e il caso della mancata proroga dei contratti dei 141 operatori socio-sanitari (oss). La situazione nel Brindisino è sotto controllo, come confermano i dati giornalieri sui ricoveri Covid, mentre per quanto riguarda i reparti non Covid, si sta cercando di sfruttare la flessibilità per garantire le cure a chi ne ha bisogno.

Spiega il direttore Pasqualone a BrindisiReport: “La situazione Covid in provincia di Brindisi è nettamente migliore rispetto ad altre province pugliesi. Per quanto riguarda gli oss, abbiamo spiegato all'assessore Lopalco che siamo coerenti. Personale in più non potevamo tenerlo per motivi giuridici ed economici. Abbiamo vincoli di spesa, ora non siamo in grado di sostenere altre assunzioni. Mi dispiace del disagio sociale di queste persone che hanno lavorato con noi per due anni. Ma non potevamo fare altrimenti, abbiamo già reclutato personale a tempo indeterminato”.

Il direttore generale dell'Asl di Brindisi spiega: “Siamo vicini ai lavoratori. Mi auguro, avendo gestito la programmazione a lungo termine, in futuro di poter dare nuove opportunità di lavoro. Io mi riservo prossimamente di condividere con sindacati altri percorsi. Ho pensato sempre a questi lavoratori”.

E per quanto riguarda un paventato rischio di chiusura di alcuni reparti? “Stiamo cercando di sostenere una flessibilità per garantire cure non Covid se abbiamo reparti vuoti, possiamo far confluire pazienti a Ostuni, per esempio. Siamo lieti di riprendere altre attività. Tutto ciò che faccio lo sa la Regione e sono scelte condivise”.