Covid: prime vaccinazioni con Johnson & Johnson nel Brindisino

BRINDISI - Prosegue la campagna vaccinale nella Asl di Brindisi. Ieri sono state somministrate 2.580 dosi, mentre oggi, dato alle 14, sono state vaccinate circa mille persone con AstraZeneca e Pfizer. Sono state avviate anche le vaccinazioni con Johnson & Johnson, con la prima dose somministrata nel centro Marconi-Flacco del capoluogo. Nella farmacia dell’ospedale Perrino sono disponibili 1.200 dosi di questo vaccino: entro la giornata sono in programma 400 somministrazioni. Nei prossimi giorni, a partire dal 24 aprile, sono state organizzate sessioni per gli over 80 che non si erano prenotati finora.