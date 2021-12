Vaccini ai bambini: si parte anche nel Brindisino, 350 prenotazioni il primo giorno

BRINDISI - Al via oggi (giovedì 16 dicembre) anche nella Asl di Brindisi la campagna vaccinale per la fascia di età 5-11 anni. Nel pomeriggio, dalle 15, sono iniziate le vaccinazioni dell'istituto comprensivo Cappuccini di Brindisi (hub Palavinci), dell'istituto comprensivo Manzoni-Alighieri di San Donaci e della scuola secondaria di primo grado Bianco-Pascoli di Fasano.

Sono 21 gli istituti scolastici del territorio provinciale che hanno aderito alle giornate di vaccinazione: uno per ogni comune della provincia e due per la città capoluogo (l’istituto Cappuccini e l’istituto Casale – pleso Kennedy). Gli alunni prenotati per la giornata di oggi sono circa 350. Per i bambini fragili la vaccinazione è organizzata dalle Reti di patologia con la collaborazione delle pediatrie dell'ospedale Perrino di Brindisi e del Camberlingo di Francavilla Fontana: già oggi i reparti stanno accogliendo i primi 40 bambini.

Intanto prosegue la campagna vaccinale negli hub secondo il calendario previsto. Nella giornata di ieri, mercoledì 15 dicembre, nella Asl di Brindisi sono state somministrate complessivamente poco meno di 5000 dosi di vaccino. In particolare, tra le altre: 115 nell'ambulatorio del medico competente della Asl, 696 nel centro anziani di Bozzano e 69 nell'ospedale Perrino, a Brindisi; 725 nel centro commerciale Conforama di Fasano; 380 nel palazzetto dello sport di Ceglie Messapica; 237 nella palestra della scuola Falcone di Mesagne; 368 nel pressostatico di San Vito dei Normanni; 334 nella scuola primaria di San Donaci; 425 nella struttura tensostatica di Oria; 311 nel poliambulatorio territoriale di Francavilla Fontana. Le vaccinazioni a domicilio a cura della Asl sono state 198; quelle in ambulatorio dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, infine, sono state 812.