Contatti positivi a scuola: ecco come fare i tamponi gratuitamente

Per i contatti di casi positivi a scuola, la Regione Puglia ha semplificato le modalità per richiedere gratuitamente l'esecuzione del tampone/test antigenico rapido nei casi previsti dalle disposizioni nazionali. Per eseguire gratuitamente il test presso una struttura della Rete regionale dei test Sars-CoV-2 (farmacie, laboratori di analisi, medici o pediatri) occorrono: copia della comunicazione del Dirigente scolastico arrivata tramite Registro elettronico; autodichiarazione compilata e firmata (disponibile all'indirizzo https://rpu.gl/covid-scuola); copia del documento di identità del dichiarante; tessera sanitaria di chi deve sottoporsi al test. Si può consultare la pagina con tutte le indicazioni aggiornate sulla scuola e scaricare l'autodichiarazione necessaria per la richiesta del tampone/test antigenico rapido, a questo link.