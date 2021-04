Nei prossimi giorni somministrazioni a pazienti oncologici e completamento degli over 80

Nella Asl di Brindisi saranno vaccinati sabato prossimo circa 400 pazienti oncologici. Domani in programma le somministrazioni di 1.275 dosi per anziani over 80

BRINDISI - Nella Asl di Brindisi saranno vaccinati sabato prossimo circa 400 pazienti oncologici. Continuano anche le vaccinazioni per gli over 80: oggi in calendario nel centro di Bozzano, a Brindisi, vaccinazioni per 200 anziani, a Ceglie Messapica per 180 e a Fasano per 160 ultraottantenni. Domani in programma le somministrazioni di 1.275 dosi per anziani over 80 così distribuite: 415 nel centro vaccinale di Bozzano, 220 a San Pancrazio Salentino, 160 a Fasano, 160 a Francavilla Fontana e 320 a San Pietro Vernotico.