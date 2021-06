Primato per gli hub di Fasano e Brindisi Bozzano: oltre 50mila dosi somministrate

BRINDISI - In provincia di Brindisi sono state somministrate 279.185 vaccinazioni, nel periodo 27 dicembre 2020 - 15 giugno 2021. I primi tre hub vaccinali per somministrazioni sono Fasano-Conforama con 29.159 vaccinazioni su 143 sedute, Brindisi-Bozzano con 26.123 su 126 sedute e Brindisi-Marconi-Flacco con 22.170 su 110 sedute. “Le 279.185 vaccinazioni della Asl di Brindisi – spiega il consigliere regionale e presidente della commissione bilancio e programmazione, Fabiano Amati. - sono state eseguite, su un complessivo di sedute pari a 2.210, negli hub vaccinali (180.052 su 1.110 sedute), dai medici di medicina generale (31.132 su 206 sedute), in altre strutture sanitarie pubbliche (25.971 su 246 sedute), nei centri vaccinali ordinari (19.597 su 330 sedute), negli istituti di ricovero pubblico e privato (18.792 su 175 sedute), nelle strutture socio-sanitarie private (2.607 su 103 sedute) e in strutture non accreditate (1.034 su 40 sedute)”.

Le vaccinazioni eseguite nei centri vaccinali straordinari, i cosiddetti hub, registrano la seguente graduatoria: Fasano, Conforama centro commerciale 29.159; Brindisi, Centro anziani Bozzano 26.123; Brindisi, istituto Marconi - Flacco 22.170; Brindisi, palestra Leonardo Da Vinci 14.396; San Donaci, Scuola primaria 14.222; San Vito dei Normanni Pressostatico 14.042; Oria, struttura tensostatica 13.738; Ostuni, Palagentile 13.392; Ceglie, palazzetto dello sport 11.604; Mesagne, scuola Falcone 11.329; San Pancrazio, parco città studi 2.202; Cisternino, centro culturale don Giuseppe Vinci, 1.927; Latiano, Azienda Speciale Pio Istituto Caterina Scazzeri 1.576; Carovigno, palazzetto dello sport 1.206; Cellino San Marco, centro anziani 1.042; Erchie, plesso scolastico 690; Villa Castelli, centro educazione ambientale 560; Torchiarolo, Istituto Comprensivo "Valesium” 429; San Michele Salentino, palazzetto dello sport 245.