Vaccini anti Covid, in due giorni somministrate 5700 dosi

Seconde dosi per over 80, personale scolastico e rappresentanti delle forze dell’ordine e recuperi per le persone nella fascia 70-79 anni

BRINDISI - Proseguono le vaccinazioni nella Asl di Brindisi: ieri sono state somministrate circa 2700 dosi. Oggi, martedì 4 maggio 2021, sono in programma 3mila vaccinazioni: seconde dosi per over 80, personale scolastico e rappresentanti delle forze dell’ordine, e prime dosi per quegli ultraottantenni che non si erano prenotati in precedenza. Accanto a queste, nella giornata di oggi sono state programmate sessioni di recupero riservate alla fascia di età 70-79, distribuite sul territorio, nei centri di Ceglie Messapica, Ostuni, San Donaci e San Vito dei Normanni.