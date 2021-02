In Puglia positivi, ancora, oltre i mille. Alto il bilancio dei decessi: sono 46

In Puglia sono stati registrati 1044 nuovi casi di Covid a fronte di ben 10793 eseguiti: è quanto afferma il bollettino epidemiologico regionale per il 3 febbraio 2021. I ricoveri si attestano, ancora, sotto i 1600. Complessivamente si registrano 352 nuovi casi in provincia di Bari, 104 in provincia di Brindisi, 80 nella Bat, 123 in provincia di Foggia, 83 in provincia di Lecce, 297 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota.

Alto il bilancio dei decessi odierni, 46, di cui 12 in provincia di Bari, 14 nella Bat, 2 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto. Scendono i ricoveri in ospedale: oggi sono 1584 (ieri erano 1602). Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.336.292 test. In tutto 70.194 sono i pazienti guariti mentre i casi attualmente positivi scendono a 51.715. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 125.209, così suddivisi: 47.618 nella Provincia di Bari; 13.825 nella Provincia di Bat; 9.038 nella Provincia di Brindisi; 26.326 nella Provincia di Foggia; 10.575 nella Provincia di Lecce; 17.123 nella Provincia di Taranto; 586 attribuiti a residenti fuori regione;118 provincia di residenza non nota.

Aggiornamento ricoverati a Brindisi e provincia

Nell’ospedale di Ostuni sono ricoverati 14 pazienti in Medicina interna e 15 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 18 pazienti in Malattie infettive, 17 in Pneumologia, 8 in Rianimazione. Due decessi registrati ieri in Rianimazione: un uomo di 65 anni e una donna di 75 anni. I post Covid ospitano 3 pazienti a Mesagne e 6 a Ceglie Messapica.