Covid, Puglia. Decessi a doppia cifra, sono 11 in 24 ore: uno al Perrino

Si tratta di un uomo di 87 anni che era ricoverato in Pneumologia dove, attualmente, vi sono 5 pazienti Covid e 4 in Malattie Infettive

Il Covid-19 porta via undici persone nelle ultime 24 ore. Questo è il dato rilevato nel bollettino epidemiologico della regione Puglia dove si contano altri 200 nuovi contagi su 11.376 test effettuati. L'indice di positività è di 1,75 percento. I contagi sono così distribuiti: il più alto in provincia di Lecce con 49 casi, seguono Bari con 40, Barletta-Andria-Trani con 37, Foggia 27, Brindisi 24 e Taranto 18. Due i positivi residenti fuori regione e tre con provincia non definita. Il numero dei decessi sale, così, a 6.745 mentre, gli attualmente positivi sono 3.753. I ricoverati nei reparti di area non critica sono scesi a 186 ( dai 205 di ieri giovedì 9 settembre) e le persone in terapia intensiva sono 23, due in meno rispetto a ieri.

Aggiornamento ricoverati

Al Perrino sono ricoverati 4 pazienti in Malattie infettive e 5 in Pneumologia. Un decesso in Pneumologia: un uomo di 87 anni. Il post Covid di Mesagne ospita 4 pazienti.