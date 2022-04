Covid, Puglia: nel Brindisino il maggior numero di contagi settimanali

Con 1.052 casi, Brindisi è la provincia che registra un aumento di positivi al Covid-19 nell'ultima settimana. E' quanto si evince dall'ultimo rapporto della Fondazione Gimbe, seguita dalle province di Bari con 1.029, Taranto con 975, Lecce con 861, Foggia con 752 e la Bat con 570. Dal 20 al 26 aprile 2022, secondo il monitoraggio della Fondazione, infatti, l'incremento dei casi Covid in Puglia è salito al 22,7 percento, superiore rispetto al dato nazionale. Così come i ricoveri sono in aumento in Puglia, in percentuale superiore al dato italiano: 20 percento l'occupazione dei posti letto in area medica e 5,8 percento per la terapia intensiva.

Per quanto riguarda, infine, i dati sulla quarta dose di vaccino anti Covid, in Puglia il tasso di copertura per le persone immunocompromesse è del 9,7 percento contro il 13,1 percento italiano, per over 80, ospiti Rsa e fragili nella fascia 60-79 anni è dello 0,8 percento (2,8 percento dato nazionale). Si procede, quindi, a rilento nonostante la Puglia abbia il primato per la copertura vaccinale generale in Italia.

I ricoveri nel Brindisino aggiornati al 28 aprile 2022

Al Perrino di Brindisi: Malattie infettive 12/20, Pneumologia 1/2, Terapia intensiva 1/28, Area mista 9/20. Ostuni: Medicina interna 10/28, Pneumologia 6/20. Post Covid: Mesagne 5/16, Cisternino 4/11, Ceglie Messapica 1/12.