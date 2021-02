Vaccinazioni in tribunale, Puglia pronta ad immunizzare magistrati e personale

BRINDISI - Partirà a metà marzo la campagna di vaccinazione anti Covid riservata a magistrati e personale amministrativo dei distretti di Corte d'appello di Bari e Lecce E' quanto deciso al margire di una riunione tra l'assessore alla sanità della regione Puglia, Pierluigi Lopalco e la giunta esecutiva del distretti di Bari e Lecce. La risposta da parte di Lopalco è stata positiva rispetto alla richiesta di inserire i magistrati (professionali ed onorari) ed il personale amministrativo nella programmazione vaccinale della regione nell’ambito della categoria dei servizi pubblici essenziali.

La somministrazione dovrebbe durare circa una settimana, previa individuazione delle sedi per la vaccinazione presso le sedi dei singoli tribunali. Il vaccino disponibile e’ quello di AstraZeneca, salvo che per gli ultra 65enni e per i soggetti appartenenti a categorie ultra fragili (con patologie severe). A costoro verrà riservata la possibilità di ottenere la somministrazione di altro vaccino disponibile. Mentre le vaccinazioni per gli avvocati dovrebbe aver inizio nel mese di aprile.