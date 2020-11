Coronavirus: nuovo record di contagi e di tamponi in Puglia

Nuovo primato di casi di positività al Covid. Sono 1741 i contagi registrati nelle ultime 24 ore. Record anche di tamponi: ben 9745 i test effettuati in un giorno. Purtroppo i ricoveri sono in costante aumento. Basti pensare che in un giorno sono stati occupati altri 60 posti letto, per un totale di 1467 pazienti ricoverati. Le persone attualmente positive sono comolessivamente 24mila.

Stando ai dati forniti dalla Regione tramite il bollettino epidemiologico, in provincia di Brindisi sono stati diagnosticati 62 nuovi casi di positività. Il virus continua a galoppare nel Barese (584 nuovi casi) e nel Foggiano (524). Dati consistenti anche nelle altri provincie: 179 in provincia Bat, 122 in provincia di Lecce, 262 in provincia di Taranto, 9 residenti fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e riattribuito. Sono stati registrati 16 decessi: 4 in provincia di Bari, 5 in provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 649.236 test: 8.560 sono i pazienti guariti; 24.000 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 33.533, così suddivisi: 13.373 nella Provincia di Bari; 3.612 nella Provincia di Bat; 2.251 nella Provincia di Brindisi; 7.920 nella Provincia di Foggia; 2.478 nella Provincia di Lecce; 3.647 nella Provincia di Taranto; 249 attribuiti a residenti fuori regione; 3 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.