Covid: in Puglia 9mila nuovi positivi in una settimana e 100 ricoveri in più

Sono 9mila 335 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in appena sette giorni nella regione Puglia. I ricoveri negli ospedali pugliesi, invece, sempre nella medesima settimana si attestano a più 100. I guariti, infine, sono poco più di 8mila mettendo a confronti i dati di oggi, domenica 11 aprile con quelli di domenica 4 aprile. Nelle ultime 24 ore, invece, sulla base delle informazioni del dipartimento romozione della salute, su 10485 test registrati si contano 1.359 casi positivi: 563 in provincia di Bari, 76 in provincia di Brindisi, 143 nella provincia Bat, 257 in provincia di Foggia, 123 in provincia di Lecce, 187 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione, 6 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 15 decessi: 2 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Lecce, 9 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.001.590 test, 153.294 sono i pazienti guariti, 52.047 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 210.530 così suddivisi: 81.935 nella Provincia di Bari; 20.563 nella Provincia di Bat; 15.432 nella Provincia di Brindisi; 38.546 nella Provincia di Foggia; 20.246 nella Provincia di Lecce; 32.781 nella Provincia di Taranto; 711 attribuiti a residenti fuori regione; 316 provincia di residenza non nota.

Consulta il bollettino dell'11 aprile 2021

Aggiornamento ricoverati negli ospedali brindisini

Nell’ospedale di Ostuni sono ricoverati 32 pazienti in Medicina interna e 24 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 20 pazienti in Malattie infettive, 24 in Pneumologia, 28 in Medicina interna, 15 in Rianimazione. Tre decessi al Perrino: una donna di 86 anni e un uomo di 90 in Pneumologia e un uomo di 87 anni in Medicina. Un decesso a Ostuni: una donna di 79 anni in Medicina interna. I post Covid ospitano 14 pazienti a Mesagne, 23 a San Pietro Vernotico, 10 a Ceglie Messapica, 10 a Cisternino.