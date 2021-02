Covid, record di guariti in un solo giorno ma non si arrestano i decessi

Nel primo giorno di "zona gialla" la Puglia segna, ancora, oltre mille casi positivi al Covid-19. Su 10.372 test registrati sono 1.248 i nuovi contagi sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute: 431 in provincia di Bari, 157 in provincia di Brindisi, 58 nella provincia Bat, 216 in provincia di Foggia, 72 in provincia di Lecce, 304 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione, 5 provincia di residenza non nota. Ma è record di guariti nelle ultime 24 ore con 4.143 persone rispetto a ieri ( mercoledì 10 febbraio) e calano di cinque unità i ricoveri. Il 96,2 percento dei positivi è, comunque, curato a domicilio mentre la terapia intensiva occupa, solo, lo 0,4 percento.

Non si arrestano, però, i decessi, sono 33 in un solo giorno: 13 in provincia di Bari, 9 in provincia Bat, 3 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.408.642 test; 84.760 sono i pazienti guariti; 44.178 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 132.459, così suddivisi: 50.237 nella Provincia di Bari; 14.417 nella Provincia di Bat; 9.672 nella Provincia di Brindisi; 27.470 nella Provincia di Foggia; 11.258 nella Provincia di Lecce; 18.710 nella Provincia di Taranto; 555 attribuiti a residenti fuori regione; 140 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico Puglia 11 febbraio 2021

Aggiornamento ricoverati a Brindisi e provincia

Nell’ospedale di Ostuni sono ricoverati 21 pazienti in Medicina interna e 19 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 20 pazienti in Malattie infettive, 18 in Pneumologia, 7 in Rianimazione. I post Covid ospitano 7 pazienti a Mesagne e 8 a Ceglie Messapica.