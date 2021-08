Covid, Puglia. Calano i contagi, stabili i ricoveri. Registrato un solo decesso

Sono 184 i nuovi casi positivi al Covid-19 registrati nel bollettino epidemiologico della regione Puglia oggi, domenica 15 agosto 2021. Resta, invece, immutato il numero dei ricoverati, sono 128, in condizioni "non critiche" e 22 in terapia intensiva, un solo ingresso, quindi, nelle ultime 24 ore. Il numero più alto dei nuovi positivi si registra nella provincia di Bat con 48 casi, a seguire Bari con 46, Lecce con 41, Foggia con 31, Brindisi 8 e Taranto 7. Poi tre fuori regione. Una persona è deceduta.

I tamponi registrati nelle ultime 24 ore sono 11.910. I test eseguiti dall'inizio dell'emergenza, invece, sono 3.079.519 i casi totali 259.682, le persone guarite 248.792 mentre quelle decedute 6.682. I casi totali per provincia sono così distribuiti: Provincia di Bari: 96.552, Provincia di Bat: 26.563, Provincia di Brindisi: 20.508, Provincia di Foggia: 45.947, Provincia di Lecce: 28.656, Provincia di Taranto: 40.106. Residenti fuori regione: 915. Provincia in definizione: 435.

Aggiornamento ricoverati

Al Perrino sono ricoverati 6 pazienti in Malattie infettive e 3 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 5 pazienti.