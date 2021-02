Continua l'avanzata del virus, ancora alto il numero dei decessi: sono 22

Meno tamponi e meno positivi nelle ultime 24 ore ma il virus in Puglia continua a mietere vittime. Sono 22 i decessi registrati: 1 in provincia di Bari, 3 in provincia Bat, 7 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto. Quanto ai nuovi casi positivi, sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute, oggi, lunedì 15 febbraio 2021 in Puglia, sono stati processati 2.971 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 345 casi positivi: 115 in provincia di Bari, 30 in provincia di Brindisi, 6 nella provincia Bat, 95 in provincia di Foggia, 43 in provincia di Lecce, 53 in provincia di Taranto, 2 casi di residenza non nota, 1 caso di residente fuori regione.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.438.375 test, 91.416 sono i pazienti guariti, 40.464 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 135.501, così suddivisi: 51.416 nella Provincia di Bari; 14.667 nella Provincia di Bat; 9.938 nella Provincia di Brindisi; 28.000 nella Provincia di Foggia; 11.469 nella Provincia di Lecce; 19.301 nella Provincia di Taranto; 565 attribuiti a residenti fuori regione;145 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico Puglia del 15 febbraio 2021

Variante inglese a Fasano, Zaccaria: "Attendiamo riscontro nei dati ufficiali”

Se ne saprà di più domani, martedì 16 febbraio, dei presunti casi di variante inglese presenti a Fasano, alla luce dei dati che saranno forniti dalle autorità sanitarie. "Nella giornata di ieri ( domenica 14 febbraio) – afferma il sindaco Francesco Zaccaria – alcuni articoli di giornale parlavano della presenza della variante inglese del Covid-19 anche a Fasano, come in molti altri paesi della Puglia. Ho sollecitato le autorità preposte a fornirmi dati certi e dalla Asl mi è stato assicurato che domani riceverò cifre ufficiali sulla questione. Non appena sarò in possesso dei numeri e della situazione complessiva dei contagi a Fasano sarà mia premura informarvi in tempo reale, come vi ho promesso in questi giorni e come abbiamo sempre fatto dall’inizio della pandemia ad oggi. Domani, alla luce dei dati che mi saranno forniti, valuteremo quali decisioni prendere".

I ricoveri in provincia di Brindisi

In provincia di Brindisi sono attualmente ricoverate 83 persone. L'ospedale di Ostuni accoglie 23 pazienti in Medicina interna e 17 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 19 pazienti in Malattie infettive, 19 in Pneumologia, 5 in Rianimazione. I Post Covid ospitano 13 pazienti a Mesagne e 10 a Ceglie Messapica.