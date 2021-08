Covid, Puglia. Balzo dei contagi in 24 ore, altre due persone decedute

Registrati 358 nuovi casi, a fronte di 14.554 tamponi effettuati. Al Perrino sono ricoverati 8 pazienti in Malattie infettive e 3 in Pneumologia

Balzo dei contagi da Covid-19 in appena 24 ore nella regione Puglia con 358 nuovi positivi registrati ( erano 165 ieri martedì 17 agosto) su 14.554 tamponi effettuati. Ancora due le persone decedute e altre persone in più ricoverate negli ospedali pugliesi ( 137 ieri martedì 17 agosto). Resta invariato il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 23. Le persone attualmente positive sono 4321 per un totale di 260.308 casi totali dall'inizio della pandemia. I nuovi casi sono così distribuiti: provincia di Bari, 92; provincia di Bat, 104; provincia di Brindisi, 28; provincia di Foggia, 22; provincia di Lecce, 92; provincia di Taranto, 18; residenti fuori regione,3; provincia in definizione, -3.

Aggiornamento ricoverati

Al Perrino sono ricoverati 8 pazienti in Malattie infettive e 3 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 7 pazienti.