Covid, Puglia: raddoppiano i nuovi positivi in 24 ore, al Perrino calano i ricoverati

Quattro pazienti dimessi tra Malattie Infettive e Pneumologia rispetto a ieri (martedì 24 agosto). A livello regionale sono solo 10 i nuovi ingressi in area non critica

Sono oltre 200 i casi di Covid in più nell'ultima settimana. Si passa dai 4.334 del 19 agosto ai 4550 di oggi, mercoledì 25 agosto, in base ai dati del bollettino regionale. Così come aumentano i pazienti ricoverati in area non critica: 72 in più in una settimana ( da 145 del 19 agosto ai 217 di oggi mercoledì 25 agosto).

Resta, invece, stabile il numero dei ricoveri in terapia intensiva che si attesta a 25. Calano, invece, i ricoverati al Perrino di Brindisi: uno in meno in Malattie Infettive (sono attualmente 7 pazienti) e meno 3 in Pneumologia ( sono 5 attualmente) rispetto a ieri, mercoledì 24 agosto. Mentre il post Covid di Mesagne ospita 6 pazienti.

Quanto ai nuovi casi di oggi, sono 327 a fronte di 14.924 test giornalieri e sono cosi suddivisi per provincia: Bari: 101; Bat: 113; Brindisi: 15; Foggia: 19; Lecce: 50; Taranto: 22; residenti fuori regione: 2, provincia in definizione: 5. Sono due i decessi registrati. Dati complessivi: 262.141 i casi totali, 3.207.447 i test eseguiti, 250.894 le persone guarite e 6.697 quelle decedute.