Covid, Puglia: record di contagi e tamponi: 2885 i nuovi positivi, 7 i decessi

Oggi, mercoledì 29 dicembre 2021, la regione Puglia registra un doppio record di nuovi contagi e tamponi registrati: nel bollettino epidemiologico regionale sono 2885 i positivi su 73mila 314 test. Bari e Lecce le province più colpite con, rispettivamente, 926 e 630 casi, seguiti dalla Bat con 368, Brindisi con 328, Foggia con 292 e Taranto con 256. 78 i residenti fuori regione e 7 per i quali non è stata definita la provincia di appartenenza.

Si attestano a quota 16.035 gli attuali positivi. Quanto ai ricoveri, invece, lieve aumento anche dei pazienti in area non critica: sono 203 ( erano 199 ieri, 28 dicembre) e 24 in terapia intensiva, due in più rispetto a ieri. Al Perrino di Brindisi sono ricoverati 7 pazienti in Malattie infettive e 14 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 4 pazienti. Sette le persone decedute a causa del virus.