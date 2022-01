Covid: in Puglia 3.670 nuovi casi, oltre 500 nel Brindisino. Cinque i decessi

Oggi (martedì 4 gennaio 2022) in Puglia si registrano 3.670 nuovi contagi Covid ( il 3,9 per cento dei 93.498 test) e cinque decessi. L'incidenza dei positivi rilevati rispetto al numero di tamponi si è, ampiamente, dimezzata rispetto a ieri (lunedì 3 gennaio 2022) quando si è registrato l'11,5 per cento di positività.

Ad oggi in Puglia ci sono 36.723 persone positive, 334 ricoverate (ieri erano 299) in area non critica e 36 (33 ieri) in terapia intensiva. Al Perrino sono ricoverati 17 pazienti in Malattie infettive e 20 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 7 pazienti.

I casi individuati nelle ultime 24 ore sono così distribuiti: Provincia di Bari: 1.057; Provincia di Bat: 360; Provincia di Brindisi: 520

Provincia di Foggia: 424; Provincia di Lecce: 884; Provincia di Taranto: 343; residenti fuori regione: 74; Provincia in definizione: 8.