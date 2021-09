Covid Puglia. Stabili i ricoveri nelle terapie intensive ma altri 5 decessi

Al Perrino sono ricoverati 6 pazienti in Malattie infettive e 8 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 4 pazienti

Sono 228 i nuovi casi Covid-19 registrati nella regione Puglia su 16.224 test processati. E' quanto diramato nel bollettino regionale di oggi, sabato 4 settembre 2021, sulla base dei dati rilevati dal dipartimento della salute. Restano stabili i ricoverati nelle terapie intensive della regione con 20 pazienti e 230, invece, quelli in aree non critiche. Solo due persone in più rispetto al dato di ieri, venerdì 3 settembre. Cinque, infine, le persone decedute. Per quanto riguarda, invece, il Brindisino al Perrino sono ricoverati 6 pazienti in Malattie infettive e 8 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 4 pazienti.

I nuovi casi giornalieri sono così suddivisi per provincia: provincia di Bari: 70; provincia di Bat: 4; provincia di Brindisi: 28; provincia di Foggia: 54; provincia di Lecce: 55; provincia di Taranto: 16; pesidenti fuori regione: 1. Sono 4.323 le persone attualmente positive. Dall'inizio dell'emergenza sono 264.627 i casi totali, 3.343.272 i test eseguiti, 253.582 le persone guarite e 6.722 le persone decedute. Di seguito i casi totali per provincia: Provincia di Bari: 97.567, Provincia di Bat: 27.630, Provincia di Brindisi: 20.971, Provincia di Foggia: 46.624, Provincia di Lecce: 29.982, Provincia di Taranto: 40.438, Residenti fuori regione: 967, Provincia in definizione: 448.