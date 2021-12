Covid, Puglia: virus in crescita, oltre 500 nuovi casi in una settimana

Oltre 500 nuovi positivi in una settimana (528 per l'esattezza). Sono i dati forniti dal dipartimento della salute della regione Puglia, confrontando il bollettino odierno (6 dicembre 2021) con quello di lunedì 29 novembre 2021. In aumento, anche, i ricoverati in area con critica: +8 in sole 24 ore, a differenza della Terapia Intensiva che registra un calo, dai 21 di ieri ai 18 di oggi. In totale i nuovi positivi di oggi (lunedì 6 dicembre) sono 187 su 17.045 test effettuati. Sei, invece, le persone decedute.



Nuovi casi per provincia: Provincia di Bari: 23; Provincia di Bat: 5; Provincia di Brindisi: 13; Provincia di Foggia: 109; Provincia di Lecce: 32; Provincia di Taranto: 3; Residenti fuori regione: 0; Provincia in definizione: 2. Le persone, attualmente, positive sono 4.632.

Aggiornamento ricoverati nel Brindisino

Al Perrino sono ricoverati 6 pazienti in Malattie infettive e 10 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 3 pazienti.