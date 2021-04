Covid, Puglia: record di ricoveri in terapia intensiva. Altri 51 decessi

Per la terza volta nel giro di due settimane, la regione è risultata la prima in Italia per numero di nuovi ingressi in Rianimazione

E' record di ricoveri nelle terapie intensive degli ospedali di Puglia con un aumento del 64,4 percento negli ultimi trenta giorni. E non cala il numero dei positivi nelle ultime 24 ore con 1974 nuovi casi su 14.895 test processati, come informa il dipartimento Promozione della Salute. Una percentuale del 13,2 così suddivisa: 809 in provincia di Bari, 194 in provincia di Brindisi, 249 nella provincia Bat, 198 in provincia di Foggia, 197 in provincia di Lecce, 323 in provincia di Taranto, 4 casi di provincia di residenza non nota. Ancora alto il numero dei decessi registrati, sono 51: 14 in provincia di Bari, 4 in provincia di Brindisi, 3 in provincia Bat, 5 in provincia di Foggia, 13 in provincia di Lecce, 12 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.963.363 test, 149.726 sono i pazienti guariti, 50.755 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 205.576 così suddivisi: 80.217 nella Provincia di Bari; 20.095 nella Provincia di Bat; 15.025 nella Provincia di Brindisi; 37.614 nella Provincia di Foggia; 19.734 nella Provincia di Lecce; 31.891 nella Provincia di Taranto; 702 attribuiti a residenti fuori regione; 298 provincia di residenza non nota.

Aggiornamento ricoverati nella provincia di Brindisi

Nell’ospedale di Ostuni sono ricoverati 33 pazienti in Medicina interna e 24 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 20 pazienti in Malattie infettive, 25 in Pneumologia, 28 in Medicina interna, 13 in Rianimazione. Tre decessi al Perrino: un paziente di 59 anni e uno di 65 in Rianimazione e una paziente di 83 anni in Medicina interna. Una paziente di 82 anni, invece, è morta in Pneumologia a Ostuni. I post Covid ospitano 7 pazienti a Mesagne, 18 a San Pietro Vernotico, 10 a Ceglie Messapica, 8 a Cisternino.