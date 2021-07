Covid, Puglia: aumentano i tamponi, contagi stabili

Erano settimane che non si registravano così tanti tamponi in un solo giorno: superano, infatti, i 13mila ( 13.143 per la precisione) oggi, sabato 24 luglio 2021, sulla base delle informazioni del dipartimento promozione della salute, con 138 nuovi casi positivi al Covid-19. Il numero maggiore si registra nella provincia di Lecce con 49 casi, seguita dalla provincia di Bari con 37, 15 in provincia di Brindisi, 14 nella provincia Bat, 13 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Taranto e 5 casi di provincia di residenza non nota. Tre casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti. Non sono stati registrati decessi.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.828.159 test, 246.148 sono i pazienti guariti, 2.073 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 254.885 così suddivisi: 95.557 nella Provincia di Bari; 25.694 nella Provincia di Bat; 19.992 nella Provincia di Brindisi; 45.350 nella Provincia di Foggia; 27.386 nella Provincia di Lecce; 39.688 nella Provincia di Taranto; 836 attribuiti a residenti fuori regione; 382 provincia di residenza non nota.

Aggiornamento ricoverati

Al Perrino sono ricoverati 5 pazienti in Malattie infettive e 2 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 7 pazienti.