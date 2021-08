Covid, Puglia: mille nuovi casi in più in una settimana, 650 i guariti

Sono 144 i nuovi casi positivi al Covid-19 registrati oggi, lunedì 9 agosto 2021, nella regione Puglia. Più che raddoppiatti rispetto ad una settimana fa quando, su un campione di circa 5mila tamponi, si registravano 66 casi. Il tasso di positività, infatti, in rapporto al numero di test e nuovi casi è del 2,62 per cento (lunedì 2 agosto era di 1,3 per cento). In base, pertanto, ai dati forniti dal dipartimento, i 144 nuovi casi (su 5504 test) sono così suddivisi: 21 in provincia di Bari, 20 in provincia di Brindisi, 46 nella provincia Bat, 19 in provincia di Foggia, 32 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto, 1 caso di provincia di residenza non nota. E’ stato registrato 1 decesso, in provincia Bat.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.996.355 test, 247.784 sono i pazienti guariti, 3.442 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 257.900 così suddivisi: 96.209 nella Provincia di Bari; 26.179 nella Provincia di Bat; 20.336 nella Provincia di Brindisi; 45.765 nella Provincia di Foggia; 28.155 nella Provincia di Lecce; 39.955 nella Provincia di Taranto; 879 attribuiti a residenti fuori regione; 425 provincia di residenza non nota.

