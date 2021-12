Covid. Rapporto Gimbe: nel Brindisino il maggior numero di contagi in una settimana

Nella settimana 22-28 dicembre, secondo l'ultimo rapporto della fondazione Gimbe, la Regione Puglia ha registrato un incremento percentuale dei casi totali di contagio da Sars-CoV-2 pari al 94,9 per cento rispetto alla settimana precedente. Negli ultimi 14 giorni (15-28 dicembre) si rileva un'incidenza di 351 casi positivi per 100mila abitanti ma resta sotto soglia di saturazione l'occupazione dei posti letto in area medica, pari al 7 per cento, e in terapia intensiva, 5 per cento. La provincia con il maggior numero di contagi ogni 100mila abitanti è quella di Brindisi, 281, segue Lecce con 221, poi Bari con 214, Foggia 181, Bat 156 e Taranto con 115.