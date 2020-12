Brindisi: i contagi si stabilizzano. Il report aggiornato al 6 dicembre

BRINDISI – I dati della pandemia si sono stabilizzati a Brindisi. Stando al report aggiornato a domenica 6 dicembre comunicato dal sindaco, Riccardo Rossi, in città ci sono attualmente 472 positivi e altre 139 persone in quarantena.

Questo l’andamento dei contagi a partire dall’1 dicembre: 1 dicembre, 16; 2 dicembre, 28; 3 dicembre, 26; 4 dicembre, 26; 5 dicembre, 21. In totale si sono registrati 117 nuovi casi fra l’1 e il 5 dicembre.

“Dal totale dei positivi – afferma Rossi - si evince che il dato si è stabilizzato, vale a dire che il numero dei nuovi positivi è bilanciato da quello dei guariti. Questo è un effetto palese delle misure adottate con il decreto di inizio novembre, che ha consentito di non aumentare il carico sul sistema sanitario”. “Allo stesso tempo – prosegue il sindaco - i dati ci confermano che il virus circola tra di noi e non possiamo permetterci di rilassarci nel periodo natalizio, sarebbe come vanificare tutti gli sforzi fatti finora. Continuiamo ad andare avanti con atteggiamento responsabile”.