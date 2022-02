Covid-19: contagi in calo nel Brindisino, le donne le più colpite dal virus

BRINDISI - Aggiornamento settimanale dei dati sull’emergenza sanitaria nell’ultimo report a cura dell’Unità operativa di Epidemiologia del Dipartimento di Prevenzione della Asl, elaborato su fonte dati Sorveglianza integrata dei casi di Coronavirus Covid-19 in Italia - Istituto Superiore di Sanità. I casi comprendono i positivi accertati con tamponi molecolari e antigenici certificati.

Alla data del 6 febbraio 2022 risultano positivi 6.571 soggetti (il 30 gennaio 2022 erano 9.570), il 46 per cento uomini e il 54 per cento donne, con età media di 35 anni. I positivi sono così suddivisi per fasce di età: 2.298 nella fascia 0-18 anni, 3.674 tra 19-64 anni, 532 tra 65-79 anni, 247 negli 80 e oltre. L’ultimo aggiornamento sullo stato di salute degli attualmente positivi descrive il 77,3 per cento dei soggetti asintomatici, il 10,6 per cento paucisintomatici, l'11,3 per cento con sintomatologia lieve, lo 0,6 per cento severi e lo 0,2 per cento critici.

Per quanto riguarda la distribuzione per Comune i positivi sono 1.521 a Brindisi (erano 2.167), 603 a Fasano (erano 808), 518 a Mesagne (erano 696), 469 a Ostuni (erano 755), 446 a Francavilla Fontana (erano 823), 330 a San Pietro Vernotico (erano 478), 329 a Oria (erano 404), 318 a Carovigno (erano 476), 299 a Ceglie Messapica (erano 412), 267 a San Vito dei Normanni (erano 298), 259 a Latiano (erano 372), 230 a San Donaci (erano 192), 222 a Villa Castelli (erano 384), 181 a San Pancrazio Salentino (erano 234), 166 a Cellino San Marco (erano 208), 141 a Torre Santa Susanna (erano 179), 128 a Cisternino (erano 191), 123 a Torchiarolo (erano 184), 112 a Erchie (erano 198), 89 a San Michele Salentino (erano 111). I Comuni della provincia di Brindisi con i maggiori valori di incidenza cumulativa sono, nell’ordine, Torchiarolo, Brindisi, Oria, Villa Castelli.

Nel periodo compreso tra il 24 febbraio 2020 e il 6 febbraio 2022, i soggetti risultati positivi al test sono stati 60.566, con una incidenza cumulativa stimata pari a 1551,3 casi x10.000 residenti; si registra una diminuzione dei casi da valutare nelle prossime settimane. Dei 60.566 soggetti risultati positivi al test, il 52,7 per cento sono donne e il 47,3 per cento sono uomini e l’età media è pari a 38 anni. Il tasso di letalità è pari allo 0,8 per cento. All’aumentare dell’età si osserva un incremento di tale tasso, mentre nella fascia 0-29 anni non si registrano decessi. Sono 475 i decessi totali: 380 casi tra persone che hanno tra 70 e 90 anni e più; 59 tra i 60 e i 69 anni, 25 casi tra i 50 e i 59, 8 casi tra i 40 e i 49, e 3 nella fascia 30-39.