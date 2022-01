Contagi in calo in tutti i Comuni del Brindisino: 35 anni l'età media dei positivi

Sono in calo in tutti i Comuni della provincia di Brindisi i casi di positività al Covid. E’ quanto emerge dal report settimanale sull’andamento della pandemia a cura dell’Unità operativa di Epidemiologia del Dipartimento di Prevenzione della Asl, elaborato su fonte dati Sorveglianza integrata dei casi di Coronavirus Covid-19 in Italia - Istituto Superiore di Sanità. I casi comprendono i positivi accertati con tamponi molecolari e antigenici certificati.

Alla data del 23 gennaio 2022 risultano positivi 10.016 soggetti (12.011 la scorsa settimana), il 46,6% uomini e il 53,4% donne, con età media di 35 anni. I positivi sono così suddivisi per fasce di età: 2.850 nella fascia 0-18 anni, 6.047 tra 19-64 anni, 841 tra 65-79 anni, 278 negli 80 e oltre. L’ultimo aggiornamento sullo stato di salute degli attualmente positivi descrive l'81,1% dei soggetti asintomatici, il 10,5% paucisintomatici, il 7,8% con sintomatologia lieve, lo 0,5% severi e lo 0,1% critici.

Per quanto riguarda la distribuzione per Comune i positivi sono 2.361 a Brindisi (3.212 la scorsa settimana), 895 a Francavilla Fontana (1.164 la scorsa settimana), 810 a Fasano (1.112 la scorsa settimana), 810 a Ostuni (1.020 la scorsa settimana), 669 a Mesagne (919 la scorsa settimana), 514 a Ceglie Messapica (491 la scorsa settimana), 461 a Carovigno (480 la scorsa settimana), 458 a Latiano (410 la scorsa settimana), 419 a Oria (442 la scorsa settimana), 402 a San Pietro Vernotico (388 la scorsa settimana), 381 a Villa Castelli (212 la scorsa settimana), 336 a San Vito dei Normanni (547 la scorsa settimana), 264 a Erchie (221 la scorsa settimana), 219 a San Pancrazio Salentino (253 la scorsa settimana), 204 a Torchiarolo (165 la scorsa settimana), 201 a Cisternino (238 la scorsa settimana), 200 a Cellino San Marco (187 la scorsa settimana), 177 a Torre Santa Susanna (269 la scorsa settimana), 118 a San Michele Salentino (153 la scorsa settimana), 117 a San Donaci (128 la scorsa settimana). I Comuni della provincia di Brindisi con i maggiori valori di incidenza cumulativa sono, nell’ordine, Torchiarolo, Brindisi, Francavilla Fontana, Torre Santa Susanna.

Nel periodo compreso tra il 24 febbraio 2020 e il 23 gennaio 2022, i soggetti risultati positivi al test sono stati 51.663, con una incidenza cumulativa stimata pari a 1323,1 casi x10.000 residenti; si registra una diminuzione dei casi da valutare nelle prossime settimane. Dei 51.663 soggetti risultati positivi al test, il 52,5% sono donne e il 47,5% sono uomini e l’età media è pari a 39 anni.

Il tasso di letalità è pari allo 0,9%. All’aumentare dell’età si osserva un incremento di tale tasso, mentre nella fascia 0-29 anni non si registrano decessi. Sono 452 i decessi totali: 359 casi tra persone che hanno tra 70 e 90 anni e più; 57 tra i 60 e i 69 anni, 25 casi tra i 50 e i 59, 8 casi tra i 40 e i 49, e 3 nella fascia 30-39.