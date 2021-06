Vaccini: nel Brindisino si viaggia a più di 4mila dosi al giorno

Domani saranno consegnate circa 20.000 dosi di Pfizer. In atto le riprogrammazioni delle seconde dosi per gli over 60 vaccinati con AstraZeneca

BRINDISI - Proseguono le vaccinazioni nella Asl di Brindisi: ieri, lunedì 14 giugno, sono state somministrate più di 4.000 dosi, oltre il target giornaliero fissato a quota 3.930. Anche per la giornata odierna si prevede il superamento dell'obiettivo con 4.000 somministrazioni. Domani saranno consegnate circa 20.000 dosi di Pfizer che, sommate alle scorte disponibili, consentiranno di proseguire la campagna vaccinale a questi ritmi. È in atto la riprogrammazione delle seconde dosi per gli under 60 che hanno ricevuto la prima dose di vaccino a vettore virale AstraZeneca: a loro sarà somministrata la seconda dose di vaccino a mRna, Pfizer o Moderna.