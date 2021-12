Green Pass: nel Brindisino 9 sanzioni su più di 1400 controlli

Su 1.230 persone controllate, 7 sanzioni. Su 187 attività commerciali controllate, appena due sanzioni. Questo il bilancio dei servizi anti Covid effettuati nella giornata di ieri (lunedì 6 dicembre), in occasione dell’entrata in vigore delle nuove normative sul green pass, in provincia di Brindisi. Sotto la regia della prefettura, i servizi sono stati espletati dalla Polizia di Stato, dall ’Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di Finanza. A tale attività di controllo, intensificata senza soluzione di continuità, si sono aggiunti anche gli altrettanto numerosi servizi espletati dalle Polizie Locali dei 20 Comuni della provincia.

Al fine di garantire la massima trasparenza ed il monitoraggio costante dei servizi di controllo sul corretto utilizzo delle certificazioni verdi Covid-19, sul portale della Prefettura è presente l’apposita sezione “Controlli green pass dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022”, accedendo alla quale è possibile visionare i dati sui controlli effettuati, giorno per giorno e settimanalmente.

“Prosegue l’impegno delle Istituzioni a tutela della salute della nostra comunità”, ha dichiarato il Prefetto. Dobbiamo rinnovare la nostra gratitudine alle Forze di Polizia e contribuire al loro lavoro comportandoci con senso di responsabilità e fiducia verso le Istituzioni”.